Tako močnega naliva ni bilo še nikoli

Današnji naliv, ki je sredi dopoldneva zajel nekatere predele FJK, je bil ponekod po vsej verjetnosti najmočnejši doslej v zgodovini meritev. Mestoma ni v enem nalivu nikoli padlo toliko dežja v tako kratkem času, kot se je zgodilo danes. Količine, ki so padle v le eni uri ali nekaj urah, so mestoma dosegale nič manj kot povprečne mesečne vrednosti, ob koncu padavin so jih tudi lokalno občutno presegale.

Primat današnjega deževja je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Gradežu, kjer je v treh urah, od 10. do 13. ure, padlo 162,2 litra dežja na kvadratni meter. Pri Briščikih so ga do 16. ure, ko se je prvi val padavin zaključil, namerili 145,8 litra (glavnina je padla med 11. in 14. uro), v Tržiču 117,2 litra, v Trstu 92,6 litra in v Zgoniku 85,8 litra na kvadratni meter. Gre za izjemno velike količine, ki v vseh teh krajih dosegajo količine dežja, ki povprečno padejo v enem mesecu in ki bi bile izredne tudi v obdobju 24 ur. Da se je to zgodilo v le nekaj urah, pa potrjuje, da gre za ekstremen pojav. Za primerjavo dovolj da pomislimo, da je letos v Trstu v celotnem juniju in juliju skupno padlo manj dežja kot danes v le nekaj urah, in sicer junija 43 litrov na kvadratni meter in julija 46 litrov.

Drugod po deželi so bile količine nižje, še vedno pa spoštljive. Na Goriškem je tako doslej padlo od 20 do 30 litrov dežja na kvadratni meter.

Dežja pa ni konec. Danes se ozračje umirja, jutri pa je pričakovati nov val padavin. Civilna zaščita iz FJK je za jutri že objavila novo rumeno vremensko opozorilo.