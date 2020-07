»Takrat mi je bilo jasno, da nam bodo Narodni dom vrnili«

V današnji številki tednika Mladina je objavljen intervju s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, v katerem ga je novinar Borut Mekina med drugim spraševal tudi o preteklem 13. juliju (pogovarjala sta se v torek).

Na vprašanje o tem, ali bi prišlo do vrnitve Narodnega doma, če ne bi bilo poklona na bazovskem šohtu, je Pahor odgovoril takole: »Bi. Ta dogovor smo sklenili že pred tem. V pogajanjih je sicer bilo več prelomnih točk. Vse skupaj se je začelo med najhujšo zdravstveno krizo v Italiji. Ko sem neki večer videl, kako italijanska vojaška vozila odvažajo mrtve, sem se odločil poklicati italijanskega predsednika – pred tem sva si zgolj pisala. Med opornimi točkami pogovora sem si posebej označil, da naj ne omenjam Narodnega doma, sicer bi pogovor lahko izpadel neprimerno. Ko sem že končal pogovor, pa ga je on sam omenil. In takrat mi je bilo jasno, da nam ga bodo vrnili. In še ena stvar je. Sredi maja smo imeli videokonferenco z obema predstavnikoma naših manjših, z našim generalnim konzulom in veleposlanikom. Tega nihče ne ve, zdaj bom to povedal za vašo revijo. Na mizi je bilo vprašanje, ali naj tvegamo, ali naj gremo do konca in naj zahtevamo lastništvo Narodnega doma, ali naj se zadovoljimo s kakšno drugo rešitvijo.«

V intervjuju je Pahor sicer spregovoril tudi o poklonu pri bazovskem šohtu in obisku spomenika bazoviškim junakom – »Oba, jaz in italijanski predsednik Mattarella, sva ob tem imela ves čas občutek, da delava nekaj dobrega« – poleg tega pa je beseda tekla še o aktualnem političnem stanju v Sloveniji.