Tatovi odnesli več telefonov in gotovino

Zaposlene v eni od koprskih prodajaln telefonov je včeraj ob prihodu v službo pričakalo neprijetno presenečenje, saj je ponoči nekdo vlomil v prodajalno in iz nje odnesel več deset tisoč evrov vreden plen, poročajo Primorske novice.

Včeraj dopoldne so kupci in obiskovalci trgovskega središča na Dolinski cesti ugotavljali, zakaj so spuščene železne rolete na prodajalni s telefoni in drugo opremo. Za napol spuščenimi roletami pa so bili še vedno policisti. Na koprski policijski upravi so pojasnili, da so policisti obravnavali vlom v prodajalno s telefoni. Informacije so bile včeraj še skope. Potrdili so, da so tatovi iz prodajalne odnesli večji plen, gotovino in več telefonov. Podjetje so oškodovali za več deset tisoč evrov.

Prijavo o vlomu so policisti dobili minuto pred 9. uro, ko bi se morala prodajalna odpreti. Med jutranjim vrvežem zaposleni v nakupovalnem središču in mimoidoči, kot kaže, do takrat niso opazili nič sumljivega. Storilci so vlomili le v ta poslovni prostor, očitno z zunanje strani objekta.