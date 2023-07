Tatovi vdrli v avto zdravnice, medtem ko je pomagala kolesarju

Včeraj popoldne so gorski reševalci iz Pordenona v sodelovanju z gasilci in rešilcem priskočili na pomoč 54-letnemu kolesarju iz Budoie, ki se je poškodoval na poti med Dardagom in Budoio. Med vožnjo se je zaletel v drevo in si po vsej verjetnosti zlomil rebra.

Na kraj nesreče je najprej prišlo reševalno vozilo, nato še gorski reševalci, ki so pomagali stabilizirati ponesrečenca in ga dali na nosila.

Medtem ko so reševalci oskrbovali kolesarja, so neznanci vdrli v avtomobil zdravnice gorskih reševalcev in skozi razbito okensko šipo ukradli njene osebne predmete.