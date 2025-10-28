Tečaji in srečanja za upravljanje lastnih prihrankov

Osnovno finančno opismenjevanje za najmlajše, spoznavanje virtualnih načinov plačevanja za najstnike, pa tudi upravljanje osebnih financ za starejše občane in ranljive družbene skupine. Te in še mnoge druge vsebine bo Banka Italije ponudila širši javnosti naslednji mesec, ki je posvečen finančnemu izobraževanju. Namen bogatega koledarja aktivnosti je zlasti osveščanje o različnih oblikah usposabljanja, ki jih banka izvaja v sodelovanju z lokalnimi partnerji čez celo leto, končni cilj pa je zagotoviti vsem varno koriščenje bančnih storitev.

Vse se začne z učenjem, je na današnjem srečanju z mediji dejal direktor tržaške podružnice Banke Italije Massimo Gallo, ki je prepričan, da je razumevanje gospodarskih in finančnih trendov pogoj za dobro upravljanje lastnih prihrankov in sklepanje najbolj ugodnih zavarovanj.

Banka Italije že leta izvaja aktivnosti na področju finančnega opismenjevanja, vsebine pa širši javnosti predstavlja na portalu economiapertutti.bancaditalia.it. V prihodnjem mesecu želijo aktivnosti še razširiti, saj želijo, da bi k pobudam in projektom pristopilo več ljudi.

Program finančnega izobraževanja predvideva delavnice za osnovnošolce na temo varčevanja in načrtovanja izdatkov, dijakom srednjih šol prve in druge stopnje pa ponujajo vsebine finančne varnosti in plačevanja prek spleta.

Banka Italije je pozorna tudi na odrasle občane, še zlasti na bolj marginalizirane skupine ljudi, ki želijo okrepiti znanje na področju plačilnih instrumentov, upravljanja tekočih računov in finančnega načrtovanja. Med pomembnejšimi programi je tudi izobraževanje nezaposlenih žensk, saj je njihovo finančno znanje na nacionalni ravni pod povprečjem OECD. Sposobnost upravljanja osebnih financ pa je ključnega pomena za njihovo samostojnost in tudi opolnomočenje, je bilo še slišati na današnjem srečanju.