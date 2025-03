Temno obdobje avtomobilskega trga

Avtomobilski trg ne preživlja zlatega obdobja, zaznamuje pa ga več neznank. To lahko razberemo iz podatkov, ki v teh tednih pronicajo glede te za gospodarstvo izredno pomembne industrije. V EU je bilo januarja prvič registriranih za 2,6 % manj avtomobilov kot v istem obdobju lani. Glavni trgi so večinoma zabeležili padec prodaje, saj se je zmanjšala v Franciji (-6,2 %), Italiji (-5,8 %) in Nemčiji (-5,1 %), medtem ko se je okrepila v Španiji (+5,3 %).

Številke so na splošno upadle, so se pa na vrh prodaje znova zavihteli hibridni avtomobili, medtem ko doživljajo povsem električna vozila Tesle Elona Muska določeno krizo na stari celini. Še večje težave pa ima proizvajalec Stellantis, ki je zelo problematično leto 2024 sklenil z dobičkom, ki je bil za kar 70 % nižji kot leta 2023.