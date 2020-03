Terapevtski sprehod in slaba povezava

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je današnjo sejo senata spremljala po televizijii. Iz previdnosti, ki jo narekujejo nedavne zdravstvene težave, dela od doma, da ne bi svojega imunskega sistema izpostavljala prenevarni okužbi z novim koronavirusom.

»Komaj čakam, da se vrnem na delovno mesto. Videli bomo, kaj se bo zgodilo po 3. aprilu, ker je primerno, da smo tam. Vsekakor sem polna dela, dnevi so zahtevni,« je povedala po telefonu iz Nabrežine.

Po besedah slovenske senatorke bodo v parlamentu predlog vlade o gospodarskih ukrepih v času pandemije skušali nekoliko popraviti, a le tam, kjer so napake ali neskladja očitna. »Vladni odlok ni brez anomalij, treba jih je popraviti, treba je dodatno podpreti samostojne delavce in ogrožene kategorije. Sama sledim prevoznemu sektorju.«

Rojčeva je včeraj sodelovala na videokonferenci med poslanci in senatorji iz Furlanije - Julijske krajine, predsednikom deželne vlade in predstavniki svetniških skupin v deželnem svetu. Na videoseji so razpravljali o ukrepih, ki jih potrebuje Furlanija - Julijska krajina, pri čemer je slovenska senatorka opozorila zlasti na težave družin, v katerih živijo ljudje s posebnimi potrebami. Rojčeva je opozorila, da ima sprehod za psihične bolnike terapevtsko moč, zato je za te primere predlaga možnost »minimalne kršitve karantene« ob ustreznem zdravniškem potrdilu. Opozorila je tudi na težave, ki jih imajo prebivalci obmejnih krajev, kjer je internetna povezava slaba. Zato je predlagala, naj se vzpostavi neka »začasna ojačitev« omrežja, guverner Massimiliano Fedriga pa ji je odgovoril, da se bo deželna vlada pozanimala, kako lahko ukrepa.