»Težak« hekerski napad na FJK, toda brez večjih posledic

Trst Furlanija - Julijska krajina je bila danes tarča »težkega hekerskega napada«, je sporočil Sebastiano Callari, ki je v deželni vladi pristojen za računalniške sisteme. Hekerji so po njegovih besedah napadli spletne storitve Dežele FJK in zdravstvenih podjetij, podjetje Insiel pa jih je hitro ustavilo in škode niso zaznali, je dodal. Upočasnjeno so sicer delovale tudi spletne strani občin.

Po prvih analizah gre moteno delovanje računalniških sistemov pripisati neobičajno gostemu prometu podatkov, katerega cilj je bil preobremeniti sisteme. Insiel je IP naslove, iz katerih je napad izviral, takoj blokiral. Podatke bodo posredovali policiji.