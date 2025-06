Težje do orožja, a ne za vse

Avstrijska vlada je včeraj sprejela sveženj ukrepov, ki dejansko zaostrujejo pogoje za nabavo orožja. Včerajšnje zasedanje ministrskega sveta je bilo namreč v celoti posvečeno napadu izpred tedna dni, v katerem je 21-letnik na gimnaziji v Gradcu ubil devet dijakov in učiteljico, potem pa še sebe. »Šole morajo spet postati varni kraji,« je poudaril kancler Christian Stocker.

Socialistični namestnik kanclerja Andreas Babler je poudaril, da je bila doslej nabava orožja preveč enostavna. Nenazadnje je bil graški napadalec zaradi psiholoških motenj oproščen služenja v avstrijski vojski, ki je za moške zakonsko predvideno, alternativna opcija je civilna služba. Kljub temu pa je lahko legalno nabavil pištolo in lovsko puško. Po novem to ne bo več možno. V primeru, da bodo prišli na dan psihološki pomisleki o posameznikih, bo samodejno nastopila prepoved nabave orožja.

Druga dva koraka, s katerima bi vlada omejila nakup orožja, sta povišanje starosti, nad katero je dovoljen nakup pištol, ter podaljšanje intervala med nakupom orožja in njegovo izročitvijo. Za lovce pa ostaja stanje v celoti nespremenjeno. Kancler je namreč poudaril, da ravnajo oni z orožjem zelo odgovorno.

Lovci so doslej - in še bodo - lahko nabavljali katerokoli orožje že pri 18 letih. Ko je govor o odgovornem ravnanju lovcev z orožjem velja sicer spomniti, da je oktobra lani 56-letni lovec v okrožju Gornje Avstrije Mühviertel umoril dva moška - med drugim krajevnega župana - zaradi lovskih sporov. Avstrijski lovci veljajo za najbolj številčno skupino z orožnim listom, so pa tudi politično najmočnejši. Zaradi formalnih in neformalnih navez med Ljudsko stranko kanclerja Stockerja in lovskimi organizacijami oziroma lovcem prijaznimi sredinami tudi ni bilo pričakovati poostritev zanje.