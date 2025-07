Tihotapca migrantov, ki sta delovala na italijansko-slovenski meji, prijeli v Nemčiji

V Nemčiji so aretirali tihotapca migrantov, ki sta delovala na meji med Italijo in Slovenijo. Iraška državljana sta vodila mrežo, ki je omogočala nezakonit vstop številnih posameznikov z Bližnjega vzhoda. Nemška policija je izvršila evropski nalog za prijetje, ki ga je izdal preiskovalni sodnik v Trstu.

Preiskavo sta junija lani sprožili aretaciji na mejnih prehodih na Goriškem. V dveh ločenih policijskih operacijah so prijeli dva srbska državljana, ki sta nezakonito prevažala sedem sirskih migrantov ter nemškega državljana, ki je nezakonito prevažal deset sirskih in dva turška državljana.

Za pot plačevali do 8.000 evrov

V sodelovanju z nemško in slovensko policijo so razkrili razčlenjeno kriminalno mrežo, ki je bila nastanjena v Nemčiji in se je naslanjala na nastanitvene objekte, stanovanja in B&B-je v Furlaniji - Julijski krajini. Vanje so nameščali voznike, ki so spremljali migrante iz Slovenije v Italijo in nato v Nemčijo. Migranti so za pot do ciljne države plačevali od 6.000 do 8.000 evrov.