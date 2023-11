V ponedeljek, 6. novembra 2023, ob 0.01 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,3 v bližini Bovca. Potres so čutili predvsem prebivalci občin Kobarid, Bovec, Bohinj in Tolmin. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Danes zjutraj so pri Bovcu namerili še lažja potresna sunka, in sicer ob 6.11 in 6.25. Prvi je dosegel jakost 2.0, drugi pa 1,1.