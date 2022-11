Tla so se močneje stresla v Markah, potres čutili tudi v FJK

Italijanski seizmološki zavod INGV je ob 7.07 nameril močnejši potres magnitude 5,7 na morju ob obali dežele Marke pri Pesaru. Med tamkajšnjimi prebivalci in v sosednji Emiliji - Romanji je povzročil velik preplah, za zdaj pa na srečo ne poročajo o morebitni večji škodi, kot tudi naj ne bi bilo poškodovanih. Potres so čutili tudi v večjem delu Italije, med drugim v FJK in tudi v Sloveniji. Pred glavnim potresom in po njem je bilo več manjših sunkov.

Iz previdnostnih razlogov so v Markah in Emiliji - Romanji ustavili železniški promet Jadranske železnice med drugim pri Anconi, Riminiju in Cesenaticu, da bi preverili morebitno škodo na progi. V Anconi, Fanu, Pesaru in Urbinu so iz previdnostnih razlogov zaprli tudi šole, v Markah pa so v nekaterih bolnišnicah prepovedali obiske.