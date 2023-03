Ob današnji povečani vremenski nestanovitnosti so v popoldanskih urah v FJK nastale tudi posamezne nevihte. Na območju med občinama Neme in Čenta je padala toča, ki je pobelila ceste, pri čemer so bili v pripravljenosti prostovoljci civilne zaščite. Na srečo ni povzročila večjih nevšečnosti, saj ni bila posebno dolgotrajna in so padavine že pod večer skoraj povsod oslabele.