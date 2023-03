V prihodnjih urah večja vremenska nestanovitnost

Danes bo naše kraje obrobno oplazila oslabljena vremenska fronta, kar bo v zdajšnjih razmerah dovolj, da se bo precej povečala nestanovitnost ozračja in da bo dogajanje že bolj živahno in bolj pomladno. Z jugozahodnimi tokovi namreč priteka topel in vlažen zrak, ki se bo srečal z nekoliko hladnejšim prihajajočim, ob čemer se bo povečala energija v ozračju. Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme, nastajala bo kopasta oblačnost, možne bodo krajevne padavine, deloma lahko tudi v obliki ploh ali neviht. Arso za popoldanske ure opozarja pred nevihtami z morebitnimi krajevnimi nalivi.

Jutri bo sprva še nekoliko oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. V popoldanskih urah bo zapihala šibka do zmerna burja.

V nedeljo bo povečini sončno.