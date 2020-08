Na cesti od Podgrada proti Materiji je ob 6.14 tovornjak cisterna zapeljal s ceste. Nastala je gmotna škoda, na srečo pa ni bilo poškodovanih. Cisterna je bila prazna. Cesta je bila zaradi odpravljanja posledic nesreče nekaj časa zaprta za promet in so nastali krajši zastoji.

Na kraj so prihiteli policisti, ki so ugotovili, da je 42-letni voznik tovornjaka cisterne poskušal preprečiti trk s košuto, ki je stekla na cesto, pri čemer je izgubil nadzor nad vozilom. Vozniku so izdali plačilni nalog.