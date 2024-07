Drugi tir: preboj predorov tudi uradno obeležili

Potem ko so v mesecu juniju izvajalci glavnih gradbenih del izkopali še zadnje metre servisnih cevi predora Lokev (T1) in Beka (T2), je včeraj na območju predora Lokev v dolini Glinščice potekala tudi uradna slovesnost ob preboju vseh predorov na trasi drugega železniškega tira Divača-Koper, ki ga gradi družba 2TDK. Izkopna dela, poudarjajo pri družbi 2TDK, so se zaključila v rekordnem času, saj so septembra leta 2021 začeli izkopavati predora Mlinarji in Škofije, kmalu so sledili še preostali predori. Tako so v slabih treh letih izkopali 37,4 kilometra predorov, od tega 20,5 kilometra glavnih cevi, medtem ko ostalih 16,9 kilometra predstavljajo servisne oz. reševalne cevi. Na trasi je vsega skupaj sedem predorov, pri čemer se je v treh letih izkopalo več kilometrov predorov, kot se jih je izkopalo v 30 letih na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju, poudarjajo pri 2TDK.

Simbolni trak so prerezali generalni direktor in direktor družbe 2TDK, Matej Oset in Marko Brezigar, ter vodja predstavništva Evropske investicijske banke (EIB) v Sloveniji Simon Savšek. Medtem ko je Oset poudaril, kako je gradnja kljub številnim neugodnim zunanjim dejavnikom (npr. suši in požarom na Krasu ter odhodom številnih turških delavcev, ki so bili doma s področij, ki jih je lani prizadel uničujoč potres) ves čas tekla precej gladko, je Brezigar izpostavil, da je bila dosežena izjemno pomembna etapna zmaga na projektu, saj izkopna dela predstavljajo najbolj nepredvidljiv del gradnje drugega tira, pri čemer je bil posebna neznanka kraški teren. EIB je z 2TDK lani podpisala pogodbo za posojilo v višini 250 milijonov evrov, saj je drugi tir naložba v trajnostno prihodnost, banka pa podpira ključno infrastrukturo v Sloveniji ter spodbuja projekte, ki krepijo trajnost in konkurenčnost, je dejal Savšek.

Izkopnim delom bodo zdaj v predorih sledila betonerska dela, treba bo dokončati notranjo oblogo predorov, portale, potem pridejo na vrsto še elektrostrojne instalacije, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave ter položitev tirov, so še zapisali pri 2TDK.