Na avtocesti A28 se je na odseku med Porcio in Pordenonom v smeri Portogruara malo pred 16.30 pripetila hujša nesreča, v katero so vpleteni tovornjak s priklopnikom in štirje avtomobili. Ena oseba je ukleščena v razbitinah, še dve osebi sta se poškodovali.

Promet je ustavljen. Avtomobile iz smeri Conegliana bodo izločali pri Porcii, prav tako bodo zaprli uvoz pri Porcii za vozila namenjena proti Pordenonu ali Portogruaru.