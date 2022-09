Tovornjak s prikolico podrl članico zadružne vinske kleti

Danes zjutraj malo po 8. uri se je kraju Ramuscello pri Sestu al Reghena na Pordenonskem pripetila huda delovna nesreča. Na dvorišču zadružne vinske kleti je tovornjak s prikolico med vzvratno vožnjo podrl 50-letno članico zadruge. Voznik je, kot kaže, ni opazil. Ženska je ostala ukleščena pod vozilom. Na kraj so prišli gasilci iz San Vita, ki so jo izpod tovornjaka potegnili z uporabo dvižnih vzvodov. Reševalci službe 118 so ji na kraju nudili prvo pomoč, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je njeno zdravstveno stanje resno.