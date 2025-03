Tožilstvo BiH izdalo nalog za privedbo Dodika

Položaj v Bosni in Hercegovini se vse bolj nevarno zapleta. Od danes je vest, da je tožilstvo te države izdalo nalog za privedbo predsednika Republike Srbske, ene od dveh entitet BiH, Milorada Dodika, ki ga sumijo napada na ustavno ureditev, potem ko so v njegovi entiteti sprejeli več ustavno spornih zakonov. Ob Dodiku je tožilstvo zaradi enakega suma izdalo nalog za privedbo še za druga dva visoka predstavnika Republike Srbske: predsednika vlade Radovana Viškovića in predsednika narodne skupščine Nenada Stevandića. Vse tri so povabili na zaslišanje, a se vabilu niso odzvali, pišeta Slovenska tiskovna agencija in Radiotelevizija Slovenija, ki se sklicujeta na portal Klix.

Kamen spotike so nekateri zakoni, ki so jih nedavno sprejeli v Republiki Srbski in določajo prepoved delovanja štirih institucij BiH na območju entitete: sodišča in tožilstva BiH, državne agencije za preiskave in zaščito Sipa ter visokega sodnega in tožilskega sveta BiH. Vse to, potem ko je sodišče BiH nedavno nepravnomočno obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Dodik, Višković in Stevandić so se na ukrep tožilstva odzvali s tiskovno konferenco v Banjaluki. Za Dodika je to začetek rušenja Republike Srbske, po njegovih besedah bodo politične razmere čez nekaj meseci videti kot razpad Jugoslavije leta 1991. Zatrdil je, da bo njegova entiteta vztrajala pri zakonih, ki jih je sprejela. Glede morebitne mednarodne tiralice, po kateri bi pri njegovi privedbi lahko pomagali tudi pripadniki mednarodne vojaške misije Evropske unije Eufor, pa je dejal, da se bo zavzel za to, da zapustijo državo – Ruse bo zaprosil, da dajo veto na navzočnost Euforja v BiH.

