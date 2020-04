Tradicionalni prvomajski koncert za televizijske gledalce

Tradicionalni prvomajski koncert, letos že trideseti, ki ga prirejajo v Rimu sindikalne organizacije Cgil, Cisl in Uil, kljub epidemiji koronavirusa ne bo odpadel. Potekal pa bo drugače kot v preteklih letih pod geslom »Varno delo za bodočnost«. Veselili se ga bodo le televizijski gledalci in radijski poslušalci, saj bo v živo na sporedu na TV ekranih, točneje na kanalu RAI 3 in preko radijskih valov RAI Radio 2. Prenos, ki bo v petek, 1. maja, se bo začel ob 20.00 in zaključil ob 24.00. Oddajo bodo vodili iz gledališča Teatro delle Vittorie v Rimu, pevci in skupine pa bodo nastopali za zaprtimi vrati, v glavnem v živo, v avditoriumu Parco della Musica v Rimu. Hkrati napovedujejo tudi povezave z nekaterimi večjimi italijanskimi mesti.

Svoj nastop so med drugim napovedali Gianna Nannini, Vasco in Zucchero. Med ostalimi nastopajočimi bodo tudi Alex Britti, Bugo, Nicola Savino, Edoardo in Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Niccolò Fabi, Noemi, orkester Akademije svete Cecilije, Paola Turci, Rocco Papaleo in Tosca. Šlo bo za prvi koncert povečini v živo v obdobju karantene, zagotavljajo organizatorji.