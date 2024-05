Tragedija na avtocesti A4 pri Vigonzi v Venetu

Na avtocesti A4 pri Vigonzi so včeraj zjutraj ob zori našli žensko truplo. Preiskovalci so ugotovili, da gre za 33-letno Giado Zanola, beneških korenin. Padla je z nadvoza in so jo mimoidoči avtomobili in tovornjaki povozili. Sprva so preiskovalci domnevali, da gre za samomor, danes pa se je izkazalo, da je bila žrtev femicida. Njenega partnerja, 39-letnega Andreo Favera, so pridržali, ugotovili so, da ima na telesu več odrgnin in modric. Poleg tega je preiskovalcem povedal, da je bil njun odnos v krizi, ker mu dalj časa ni bilo dovoljeno videti njunega sinčka. Preiskovalci domnevajo, da je 33-letnico Favero po hudem prepiru včeraj ponoči porinil z nadvoza in je padla na avtocesto, kjer je nato umrla.