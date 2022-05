Tragedija v švicarskih Alpah

V švicarskih Alpah sta danes, 27. maja, pod padajočimi seraki umrla dva alpinista, Francozinja in Španec, še devet drugih je bilo poškodovanih.

Policija je zgodaj zjutraj dobila klic, da je v masivu Grand Combin v bližini meje z Italijo skupina alpinistov ujeta med padajočimi seraki. Na pomoč je poletelo sedem helikopterjev, na kraju so našli 17 ljudi, ki so bili v več manjših skupinah.

»Dva človeka sta umrla na kraju samem,« je sporočila policija in pojasnila, da gre za 40-letno Francozinjo in 65-letnega Španca. Devet so jih odpeljali v bolnišnico, pri čemer imata dva hujše poškodbe. Ostale ljudi so s helikopterji prepeljali na varno. Nesreča se je zgodila na nadmorski višini okoli 3400 metrov, Grand Combin pa ima sicer več vrhov, ki so višji od 4000 metrov.