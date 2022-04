Trenutne odločitve lahko zagotovijo, da bo še mogoče živeti na tem svetu

Za prihodnost, ki bo vredna življenja, se morajo globalni izpusti toplogrednih plinov prenehati zviševati pred 2025, nato pa mora slediti njihovo hitro zniževanje, v priročniku za podnebno ukrepanje ugotavlja Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. »Smo na razpotju,« pravi vodja IPCC Hoesung Lee. Globalni izpusti toplogrednih plinov, ki so se po kratkotrajnem koronskem upadu lani spet zvišali, morajo do 2025 prenehati rasti, če želi svet doseči cilj omejitve segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo oziroma sredino 19. stoletja minulega tisočletja.

A tak razvoj dogodkov je nujen tudi za manj ambiciozne cilje omejitve globalnega segrevanja ozračja na dve ali 2,5 stopinje Celzija, opozarja IPCC. V nadaljevanju morajo nato emisije začeti pospešeno padati, do 2030 na primer za 43 odstotkov, po 2030 pa za okoli 1,5 milijarde ton CO2 in enakovrednih plinov letno, kar pomeni, da bi se morale vsako leto znižati toliko kot v koronskem 2020, ko je velik del sveta obstal.

DOKUMENT SRAMOTE

»Smo na razpotju. Odločitve, ki jih bomo sprejemali zdaj, lahko zagotovijo, da bo na tem svetu še mogoče živeti. Imamo orodja in znanje, da segrevanje omejimo,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij ob objavi 2800 strani dolgega poročila zapisal vodja IPCC Lee.

Precej bolj oster je bil generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Dejal je, da je najnovejši dokument IPCC, »dokument sramote«, ki priča o številnih praznih obljubah, zaradi katerih se svet jasno giblje v smeri planeta, na katerem ne bo več mogoče živeti.

»Dušite naš planet,« je sporočil državam in podjetjem, ki so največji viri toplogrednih plinov. Strategija nadaljnjega pridobivanja in uporabe fosilnih goriv je po njegovih besedah »moralna in ekonomska norost«. Svetovno javnost je pozval, naj bo proaktivna in naj zahteva takojšnje, hitro in obsežno vpeljevanje obnovljivih virov energije.