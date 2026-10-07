Tri leta po Hamasovem napadu: Izrael med žalovanjem, protesti in dvomi

V Izraelu so danes obeležili tretjo obletnico napada gibanja Hamas 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, približno 250 pa so jih napadalci zajeli za talce. Ob 6.29 po lokalnem času, ko so se pred tremi leti začeli napadi, je potekala slovesnost v kibucu Kfar Aza ob meji z Gazo. Tam so pripadniki Hamasa ubili 64 prebivalcev in ugrabili 18 ljudi. Svojci žrtev so se z minuto molka poklonili tudi umrlim na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer je bilo ubitih več kot 370 ljudi, več deset pa so jih napadalci zajeli za talce.

Obletnico dogodka, ki je spremenil sodobno politično dogajanje v svetu, so spremljali tudi protesti. Demonstranti so se zbrali pred izraelskim parlamentom v Jeruzalemu in pred domovi nekaterih predstavnikov vlade. Del protestnikov in svojcev žrtev namreč že dalj časa zahteva ustanovitev neodvisne komisije, ki bi preiskala politično, vojaško in obveščevalno odgovornost za 7. oktober.

Premier Benjamin Netanjahu, ki je v polni predvolilni kampanji, takšni obliki preiskave nasprotuje, zaradi česar ga kritiki obtožujejo izogibanja odgovornosti. V zadnjih tednih so se pojavile še trditve, da je bil Netanjahu osebno opozorjen na možnost velikega Hamasovega napada, vendar teh informacij ni posredoval varnostnim organom.

Ob obletnici so se odzvali tudi evropski politični predstavniki. Predstavniki EU so izrazili solidarnost z Izraelom, obsodili napad Hamasa in antisemitizem ter ponovno poudarili podporo rešitvi dveh držav, čeprav to možnost Izrael v celoti zavrača. Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila podporo žrtvam in njihovim svojcem ter poudarila zavezanost boju proti antisemitizmu. Obenem je opozorila na trpljenje Palestincev v Gazi in nasilje nad civilisti na Zahodnem bregu. Slovenski premier Janez Janša je izrazil solidarnost izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po svetu.

Gibanje Hamas je ob obletnici napad znova zagovarjalo in ga označilo za zgodovinski mejnik ter za del palestinskega upora. Izrael in številni predstavniki mednarodne skupnosti pa napad še naprej označujejo za teroristično dejanje.