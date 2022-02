Trije mrtvi na avtocesti A4

Strahovita prometna nesreča s tremi smrtnimi žrtvami se je pripetila v četrtek zvečer okoli 20. ure na avtocesti A4 pri izvozu Latisana v smeri Benetk. Sprva je bilo sporočeno, da sta za poškodbami umrli dve osebi, ena pa je bila huje ranjena. Upanje, da bo vsaj eden izmed vpletenih nesrečo preživel, je trajalo kratek čas. Okoli 23. ure so reševalci sporočili, da je umrla tudi tretja oseba.

Vzrok nesreče ni še povsem pojasnjen. Po prvih ugotovitvah, ki so jih posredovali iz avtocestnega podjetja, je avtomobil s tremi potniki prehitel tovornjak, pri vračanju s prehitevalnega na vozni pas pa je sunkoma zavil proti izvozu z avtoceste, pri čemer je trčil v oviro, nameščeno k začetku izvoza. V odbiti avtomobil je tedaj silovito trčil ravno tovornjak, ki ga je bil avto prehitel. Težko poškodovano vozilo je pristalo ob robu avtoceste, za trojico potnikov pa so bile telesne poškodbe usodne. Njihova identiteta med večerom še ni bila znana.

Na kraju so posredovali reševalci službe 118, prometna policija iz Palmanove, gasilci in osebje avtocestnega podjetja Autovie Venete. Avtocestnega odseka zaradi nesreče niso zaprli, promet je bil le oviran in je še nekaj časa potekal v smeri Benetk po prehitevalnem pasu.