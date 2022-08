Trije Slovenci in vrnitev Menie

Drevi ob 20. uri bo potekel rok za vložitev kandidatnih list za bližnje predčasne parlamentarne volitve v Italiji, za zdaj pa so znani trije slovenski kandidati. Tatjana Rojc kot že rečeno ponovno kandidira za Demokratsko stranko, kjer bo nosilka liste za senat v Furlaniji - Julijski krajini v okviru proporcionalne kvote. Na listi Gibanja petih zvezd je na listi za proporcionalno kvoto za poslansko zbornico takoj za dosedanjim poslancem Luco Sutom na drugem mestu Ilary Slatich iz Lonjerja, ki je lani z Grillovim gibanjem kandidirala za tržaški občinski svet, drugače je aktivna v svojem domačem okolju. Na listi Unione popolare nekdanjega sodnika in neapeljskega župana Luigija De Magistrisa pa bo na drugem mestu na seznamu za poslansko zbornico v okviru proporcionalne kvote kandidiral dolinski podžupan Goran Čuk. Kot je pojasnil za Primorski dnevnik, kandidira kot neodvisen, lista Unione popolare pa ga je prepričala, ker je edina, ki se je prepričano izrekla proti vsaki vojni, obenem zagovarja tudi družbeno enakopravnost.

Letošnje predčasne volitve bodo tudi v znamenju vrnitve nekdanjega vidnega predstavnika neofašističnega Msi in pozneje Nacionalnega zavezništva, bivšega tržaškega poslanca Roberta Menie, ki se je pridružil Bratom Italije. Menia pa ne bo kandidiral v FJK, ampak v Liguriji, kot tudi poročajo nekateri tamkajšnji mediji. Nekdanji poslanec bo kandidiral za senat kot nosilec liste v okviru proporcionalne kvote, kar je tamkajšnjo javnost presenetilo, tako da so mediji pisali o kandidatu, ki so ga »spustili s padalom«.

Na listi Akcije in Žive Italije se bo za ponovno izvolitev potegoval dosedanji tržaški poslanec in podpredsednik poslanske zbornice Ettore Rosato, ki bo nosilec liste za poslansko zbornico v okviru proporcionalne kvote, na drugem mestu pa je evropska poslanka Isabella De Monte. Rosato drugače kandidira tudi v Kampanji.