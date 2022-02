Trst ni bil primeren, Koper pa sedaj prioriteta

Slovenija tudi spričo vojne v Ukrajini razmišlja o plinskem terminalu na svojem ozemlju, potem ko je odločno nasprotovala terminalu v Tržaškem zalivu, ki ga je nameravala zgraditi španska družba Gas Natural. Načrt za terminal je povzročal napetosti med Rimom in Ljubljano. Za energetsko neodvisnost in odpornost je za Slovenijo po oceni ministra za infrastukturo Jerneja Vrtovca ključna nujna diverzifikacija dobave plina. »Gradnja plinskega LNG-terminala mora biti prioriteta,« je dodal minister, ki tudi podpira gradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem.

Pred nekaj več kot desetletjem se je družba TGE Gas Engineering v Kopru prizadevala postaviti terminal za utekočinjeni zemeljski plin in ob njem elektrarno, za projekt pridobila tudi energetsko dovoljenje, a se njeni načrti načrti niso uresničili. Najbližja Sloveniji sta trenutno plinska terminala na otoku Krku in v kraju Porto Levante med Benetkami in Ravenno.

Uvedba trgovinskih sankcij proti Rusiji bi po mnenju nekaterih analitikov bolj prizadela rusko gospodarstvo, ekonomska škoda za Evropsko unijo pa bi bila manjša. Unija vsekakor pospešeno išče alternative za ruski plin, Italija si prizadeva za večji uvoz plina iz severne Afrike, posebno iz Alžirije.