»Trump naj se pobere, z njim tudi njegova žena«

Tržačan Boris Mikulus že 35 let živi v Hollywoodu. To ni tisti svetovno znani Hollywood v Kaliforniji, pač pa tisti na Floridi, blizu mesta Fort Lauderdale, severno od Miamija.

Klic Primorskega dnevnika ga je dosegel včeraj zjutraj po ameriškem času. Kot bi bila prošnja za pogovor za časopis na drugi strani Atlantika nekaj povsem običajnega, je začel odgovarjati v slovenščini z občasnimi medklici v tržaškem narečju.

Radi bi imeli pričevanje nekoga, ki živi v Združenih državah Amerike.

Kaj naj vam povem? Tukaj imamo demokrate in norce, republikance. Trump je po mojem mnenju kriminalec. A ljudje ga volijo, ker je BDP z njim zrasel.

Do pandemije, ki je očitno šla na roko Joeju Bidnu. Javnomnenjske raziskave kažejo, da bi moral demokrat zmagati. Verjamete, da bo tako?

Vsako jutro berem New York Times. Zdaj sem ravno prebral, da bo Biden zmagal tudi v Teksasu. Če dobi Teksas, je zmagal.

Tudi leta 2016 so ankete napovedovale zmago Hillary Clinton ...

Ne, ne bo se ponovilo! Biden je veliko bolj sposoben kot Clintonova. Tudi Kamala Harris, ki jo je izbral za podpredsednico, je zelo sposobna ženska. Ljudje, ki so okrog nje in Bidna, so bistveno bolj pametni. Zato bo po mojem jutri (danes, op. a.) zmagal Biden. Jaz sem že pred enim mesecem volil njega.

Kako se bo Trump poslovil od Bele hiše, če bo poražen? Miroljubno?

Mislim, da ja. Vem, kaj je pravil, a to je največji lažnivec, kar jih je. Naj se pobere in z njim tudi njegova žena, ki jo je sram povedati, da je Slovenka. Ene besede ni izrekla v slovenščini. In to sploh ni par, sta že davno narazen.