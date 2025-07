Trump napovedal 30-odstotne carine na uvoz blaga iz EU v ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bodo 1. avgusta začele za uvoz večine blaga iz EU v ZDA veljati 30-odstotne carine. Enak ukrep je napovedal za uvoz iz Mehike, poročajo tuje tiskovne agencije. »Leta smo imeli za pogovore o naših trgovinskih odnosih z Evropsko unijo in sklenili smo, da se moramo premakniti stran od teh dolgotrajnih, velikih in stalnih trgovinskih primanjkljajev,» je v pismu predsednici Evropske komisije Ursulu von der Leyen s petkovim datumom, ki ga je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij objavil na družbenem omrežju Truth Social, zapisal Trump.

»Naš odnos je na žalost daleč od vzajemnega. Od 1. avgusta 2025 bomo Evropski uniji zaračunavali le 30-odstotne carine za uvoz izdelkov EU v ZDA,» je zapisal. Predsednik ZDA je dodal, da gre za ločen ukrep od sektorskih carin za uvoz avtomobilov, jekla in aluminija, ki jih je uvedel v minulih mesecih. Za 1. avgust je napovedal še 50-odstotne carine za uvoz bakra.

V pismu, ki ga je objavilo več tujih medijev, je zapisal še, da so 30-odstotne carine »veliko manj, kot bi bilo potrebno za izničenje trgovinskega primanjkljaja«. »Če boste zvišali vaše carine in se maščevali, bo vaša carinska stopnja dodana k 30 odstotkom,» je poudaril Trump.

Pismo je objavil sredi trgovinskih pogajanj z Brusljem, v katerih si je Evropska komisija prizadevala za okvirni dogovor, ki bi tlakoval pot do celovitega trgovinskega sporazuma med EU in ZDA. Strani sta se pogajali, potem ko je Trump v začetku aprila napovedal 20-odstotne dodatne carine na uvoz večine blaga iz EU, a jih je kmalu zatem zamrznil za 90 dni. Vmes je zagrozil celo s 50-odstotno carinsko stopnjo. Premor bi se moral izteči v sredo, a ga je ameriški predsednik podaljšal do 1. avgusta.

S 30-odstotnimi carinami od 1. avgusta dalje je danes zagrozil tudi Mehiki, pri čemer je kot razlog navedel, da od tam v ZDA nezakonito prihajajo droge, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik je pisma trgovinskim partnericam, v katerem jim sporoči carinsko stopnjo, začel pošiljati ta teden. Doslej jih je poslal več kot 20.