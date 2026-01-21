Trump za pridobitev Grenlandije izključil uporabo sile

Le ZDA lahko branijo Grenlandijo, je danes na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu dejal ameriški predsednik Donald Trump. Pozval je k takojšnjim pogajanjem za pridobitev otoka in dejal, da za dosego tega cilja ne bo uporabil sile. Napovedal je tudi, da se bo ob robu foruma danes sestal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim.

Izpostavil je, da so ZDA med drugo svetovno vojno ubranile Grenlandijo in jo po vojni vrnile Danski, kar da je bila velika napaka. Zaveznico v zvezi Nato je zato označil za »nehvaležno«.

Po njegovih besedah lahko samo ZDA Grenlandijo tudi razvijajo in izboljšajo. »Zato zahtevam takojšnja pogajanja,« je poudaril in nadaljeval, da za ameriški prevzem arktičnega otoka ne bo in ne želi uporabiti sile.