Tržačan Marko Korošic vodja slovenskega inšpektorata za naravne vire in prostor

Včeraj je vajeti inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor uradno prevzel tržaški Slovenec Marko Korošic, ki ga je slovenska vlada na položaj imenovala na začetku februarja. Mandat traja pet let z možnostjo podaljšanja. Inšpektorat je do sedaj kot vršilka dolžnosti vodila Nevenka Žvokelj.

Korošic je bil od leta 2018 vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, glavnino svoje delovne poti pa je bil gradbeni inšpektor oziroma vodja območne enote inšpektorata Koper-Nova Gorica. Pred tem je sodeloval z več z arhitekturnimi biroji v Trstu in Ljubljani ter poučeval na Tehničnem industrijskem zavodu Jurij Vega v Gorici.

Na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo je novembra 2009 doktoriral z disertacijo Slovensko oblikovanje interierjev in opreme v zamejskem prostoru, ki je bila nominirana za Plečnikovo odličje za leto 2011, in je izšla v knjižni obliki z naslovom Čar prostora. V knjižni obliki je izšla tudi njegova diplomska naloga o zamejskem opusu arhitekta Eda Mihevca.