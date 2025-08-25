Tržačana v Karniji obšla usodna slabost

Z ženo se je sprehajal po soteski Las Calas, ko ga je obšla usodna slabost. 59-letni Tržačan Massimo Bellini se je včeraj nekaj po poldnevu na nadmorski višini 1100 metrov zgrudil na tla. Žena je nemudoma poklicala reševalce, prvo pomoč so ponesrečencu nudili mimoidoči, ki so začeli izvajati masažo srca. Na prizorišče je iz kraja Forni Avoltri priletel reševalni helikopter z defibrilatorjem, za tem je s kraja Pieve di Cadore priletel še en helikopter. Reševalci so se do ponesrečenca spustili z vitlom. Takoj so ga začeli oživljati, uporabili so tudi defibrilator. Moškemu žal ni bilo več pomoči, zdravnik je lahko le potrdil njegovo smrt.

Pokojnik je delal za avobusno podjetje Trieste Trasporti. Vozniku avtobusov je malo manjkalo do upokojitve. Massimo Bellini je redno zahajal v hribe, nad gorništvom se je navdušil že v najstniških letih, ko se je včlanil v taborniško organizacijo Cngei.