Tržaška DS Letti: Slovenskega kandidata na izvoljivo mesto

Na mizo Enrica Lette, vodje Demokratske stranke, je v sredo prispel še en poziv za zagotovitev parlamentarnega zastopnika slovenske narodne skupnosti v Italiji, pripravili so ga tržaški predstavniki omenjene levosredinske stranke. Zaradi zmanjšanja števila parlamentarcev v prihodnji zakonodajni dobi strankarski kolegi Letto spodbujajo, naj slovenskemu predstavniku – v igri je aktualna senatorka Tatjana Rojc – zagotovi »parlamentarno kandidaturo na izvoljivem mestu«.

Ko bi tokrat zmanjkala kandidatura predstavnika Slovencev v Italiji na izvoljivem mestu, bi to bilo za manjšinske realnosti v celi FJK povod za »veliko razočaranje in odvračanje od glasovanja«, odprlo pa bi tudi zapleteno debato s hudimi posledicami v že tako kompleksnem času, so zapisali.

Poziv je podprlo okrog dvajset vidnih predstavnikov tržaške Demokratske stranke, med temi deželni svetnik in nekdanji tržaški župan Roberto Cosolini, nekdanji tržaški pokrajinski voditelji DS Adele Pino, Nero Nesladek, Štefan Čok in Miloš Budin, pa tudi nekdanja parlamentarka in aktualna predsednica DS za FJK Tamara Blažina ter drugi, kot so Giorgio Rossetti, Nico Costa, Tarcisio Barbo in Franco Codega.