Tržaški bodibilder doma skrival marihuano in anabolike

Videmski finančni policisti so pridržali 44-letnega Luco Casalija, v krogih fitnesov dokaj poznanega bodibilderja, ki ima stalno prebivališče v Trstu, dejansko pa stanuje v furlanski Čenti. V njegovih stanovanjih v obeh mestih so med hišnima preiskavama zasegli za 1,6 kilograma marihuane in anabolikov, med drugim tudi nandrolon ter 5034 vial in tablet testosterona ter drugih poživil, za katerih posest moški nima upravičenega zdravstvenega razloga. Zasegli so tudi 11.000 evrov v gotovini, po navedbah preiskovalcev naj bi šlo za izkupiček od razpečevanja omenjenih prepovedanih snovi.

Casali je imel v preteklosti iz podobnih vzrokov že opravka z roko pravice, za hišno preiskavo (najprej v Čenti, nato še v Trstu) pa so se odločili, ker je bil med kontrolo dokaj živčen. Moški je po nalogu videmskega preiskovalnega sodnika v hišnem priporu.