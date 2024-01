Tržaški novinar zapustil Repubblico zaradi poročanja o Gazi

Tržaški novinar Raffaele Oriani je zaradi tragedije v Gazi prekinil sodelovanje s tedensko prilogo Il Venerdi dnevnika La Repubblica, s katero je sodeloval dvanajst let. Prej je pisal za Corriere della Sera in za italijanske revije, napisal je tudi nekaj knjig. Najbolj znana je I cinesi non muoiono mai (Kitajci nikoli ne umrejo), ki jo je napisal za založbo Chiarelettere skupaj s kolegom Riccardom Staglianojem.

»Z bolečino zapuščam časopis, na katerega sem zelo navezan, a ne morem sprejeti, kako večji del evropskih medijev, vključno z Repubblico, dejansko prikriva dogajanja v Gazi,« je v pismu svojemu nekdanjemu časopisu napisal Oriani. To, kar se dogaja v palestinski enklavi, je strašno in redkokdaj smo bili priča takšni tragediji, ki se vrh vsega dogaja pred očmi nemočne svetovne javnosti.

»Kar se dogaja, nima nič skupnega z Izraelom in Palestino, ampak z našo etiko. Čez nekaj desetletij se bodo najbrž mnogi upravičeno spraševali, kje smo bili, kaj smo delali in o čem smo sploh razmišljali, ko je na tisoče ljudi umiralo pod ruševinami,« piše Oriani. To, kar se je zgodilo sedmega oktobra 2023, je sramota za Hamas, to, kar se dogaja po tem datumu, pa je sramota za vse nas. »Ta masaker doživlja medijsko spremstvo, ki ga omogoča. In to medijsko spremstvo smo mi. Ker nimam nobene možnosti, da bi spremenil tok dogajanj, se umikam, čeprav z zamudo,« je v odprtem pismu sporočil Raffaele Oriani. Novinar je pred kratkim obiskal Gazo in o tem napisal reportažo. Kot vsi novinarji je za dovoljenje za vstop v enklavo moral zaprositi izraelsko vojsko.