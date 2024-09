Na Bovškem sta se ponesrečila padalca

Danes ob 11.35 sta se na območju Bovca ponesrečila dva padalca, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Policisti so ugotovili, da je z letališča v Bovcu nekaj po 11. uri poletelo letalo z desetimi padalci. Sedem jih je z letala skočilo blizu Rombona nad Klužami, preostali trije pa nad bovškim letališčem. Okoli 11.30 sta dva padalca nesrečno pristala na parceli blizu stanovanjske hiše v zaselku Ravni Laz.

Prvi padalec, sicer 27-letni državljan Romunije je med zasilnim pristankom in zaradi sunka vetra nenadoma padel pred hišo na Ravnem Lazu. Pri tem si je poškodoval obe roki, zato so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in GRS Bovec. Zatem so ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.

Drugo padalko, 29-letni državljanko ZDA, pa je veter zanesel bolj južno in je skušala preleteti krošnje dreves, vendar je pri tem zadela vrh drevesa in obtičala v krošnji, na višini okoli 15 metrov. Gasilci PGD Bovec so ji s pomočjo vrvne tehnike pomagali z drevesa. K sreči jo je odnesla brez poškodb.