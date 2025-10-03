Tudi ekipa Emergency priskočila na pomoč Gazi

Klic na pomoč je prišel v ponedeljek še pred zoro. Motor jadrnice Johnny M je odpovedal, obenem je v plovilo začela vdirati voda. Reševalci so skočili na noge, v morje spustili gumenjaka in odhiteli na pomoč. Dvanajst jadralcev so uspešno evakuirali, nekatere so premestili na druga plovila, nekaj pa se jih je odločilo za povratek na kopno. Nevladna organizacija Emergency že več kot 30 let nudi brezplačne vrhunske zdravstvene storitve pacientom na konfliktnih območjih.

Za zaščito človekovih pravic

»Naše vodilo je zaščita človekovih pravic, kot je denimo pravica do zdravja. Ko smo izvedeli, da bo humanitarna flotilja poskusila prebiti izraelsko pomorsko blokado, nismo oklevali. Nemudoma smo pristopili, saj se Palestincem odrekajo najosnovnejše človekove pravice,« nam je povedal Luca Radaelli, zdravstveni tehnik, ki je leta 2009 dal odpoved v bolnišnici v Milanu in odpotoval na misijo v afganistansko prestolnico Kabul. Pred slabim mesecem je tudi sam odplul proti Gazi.

Reševalna ladja Life Support, na katero se je aprila letos vkrcal tudi Primorski dnevnik, se je humanitarne odprave udeležila, da bi ostalim jadrnicam nudila zdravniško in logistično pomoč.