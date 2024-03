Tudi letos iz Rima deset milijonov evrov

Slovenska narodna skupnost v Italiji bo iz italijanske državne blagajne tudi v triletju 2024–2026 prejela po 10 milijonov evrov na leto za delovanje njenih ustanov in organizacij, je razvidno iz postavk proračunskega zakona za leto 2024 in kasnejše uredbe z datumom letošnjega 9. marca letos, s katero so potrdili ustaljeno finančno dotacijo, ki jo slovenska manjšina prejema na podlagi zakona 38 iz leta 2001.

Potrjene so torej decembrske neuradne vesti – iz časa, ko je desna vlada, ki jo vodi Giorgia Meloni, hitela s pripravljanjem proračunskega zakona. Ta postavka v tabeli ob sprejetju proračuna ni bila deležna sprememb, z njo povezana uredba pa črno na belem potrjuje in zagotavlja desetmilijonsko finančno dotacijo.

Optimizem ali mogoče bolje – upanje, ki je zavelo sredi novembra lani, ko je po rimskem srečanju z italijansko predsednico vlade Giorgio Meloni slovenski premier Robert Golob dejal, da so vsi sogovorniki »pokazali zelo jasne izraze naklonjenosti možnosti, da bo italijanska vlada podprla finančno krepitev slovenske manjšine«, bo torej moralo počakati na druge, boljše čase.

