Tudi neupravičenci čez mejo, če plačajo globo

Tudi neupravičenci oz. osebe, ki ne sodijo med upravičene izjeme, lahko zapustijo Slovenijo, če plačajo globo, je danes povedal slovenski notranji minister Aleš Hojs v zvezi z vprašanji, povezanimi z odlokom o prehajanju meje. Po zakonu o nalezljivih boleznih sicer lahko posameznika doleti globa v višini od 400 evrov dalje.

Fizično se ljudi ne da zapreti v državo, je izjavil Hojs, zato ima policija navodila, da lahko neupravičencem dovoli prestop meje, če plačajo globo. Pojasnil je, da lahko policist osebi v primeru, da ne gre za izjemo, zgolj napiše kazen in jo spusti naprej. Od presoje policista je odvisno, ali nekdo izigrava odlok oz. ima enega od utemeljenih razlogov. Hojs je tudi ocenil, da je omejitev prehoda meje povsem ustrezna.

Za osebe s prebivališčem v Sloveniji so sicer prepovedana potovanja v države oz. dežele na rdečem seznamu razen za izjeme, med katerimi so med drugim tisti, ki so covid-19 preboleli in cepljeni ter med drugim dnevni šolarji in čezmejni delovni migranti, so z ministrstva pojasnili za STA.