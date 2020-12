Tudi Žiža tarča napada

V Izoli in okolici so se pojavili plakati s fotografijami poslancev v slovenskem Državnem zboru Gregorja Periča (SMC), Branka Simonoviča (DeSUS) in Feliceja Žiže (italijanska skupnost) z enakim napisom »Heroj ali izdajalec?« Simonovič in Perič sta to prijavila policiji ter v pisni izjavi dogodke označila za nedopustne, saj poslance pri njihovem delu varuje ustava in niso vezani na kakršna koli navodila. Kot sta navedla, se v zadnjih dneh pritiski na poslance le še stopnjujejo. Ob tem se jima zdijo povsem nedopustni politični pritiski predvsem na poslanca italijanske narodne skupnosti Žižo, »saj ustava narodni skupnosti zagotavlja posebne pravice in povsem drugačen in nestrankarski položaj v kateri koli koaliciji«. Žiža, kot poroča koprski radio v italijanskem jeziku, za sedaj ne želi komentirati dogodka, ki po oceni novinarja Stefana Luse sodi v »Far West«, v katerem se je znašla slovenska politika.

Žiža in poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth sta po po zadnjih volitvah podprla levosredinsko vlado Marjana Šarca, sedaj pa podpirata desnosredinsko koalicijo Janeza Janše. Takoj po izvolitvi sta izpostavila željo po sodelovanju z vsemi vladami, tudi v tem primeru (morebitna nezaupnica Janševi vladi in premierski mandat Karlu Erjavcu) pa nočeta biti jeziček na tehtnici pri sestavljanju ali rušenju vlade.