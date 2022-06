»Tujino moramo seznanjati s stanjem v Kataloniji«

»Nikakor se ne odpovedujemo prizadevanju za neodvisnost, o tem vlada širok konsenz v naši družbi, ampak žal doživljamo veliko represije in moramo skrbeti tudi za to dimenzijo, gre za zaščito človekovih pravic, za ljudi, ki se morajo zagovarjati pred sodišči in so žrtve nepravičnega sojenja, pa vohunjenja s sistemom Pegasus, potem pa je tu še tretja dimenzija, konstanten napad na naše ustaljene pravice, med drugim napad na katalonski jezik, ki je dejansko napad na katalonsko družbo. Gre za vprašanje demokracije.«

S temi besedami je strnila svoje stališče Victòria Alsina Burgués, ministrica za zunanje odnose katalonske vlade. V Ljubljano je prišla ob odprtju urada katalonske vlade v slovenski prestolnici. Victòria Alsina je novinka v politiki, njen življenjepis pa je zelo dolg. Čeprav še ni dopolnila 40 let, ima kar nekaj univerzitetnih diplom, magisterij in doktorat iz političnih in družbenih ved, bila je štipendistka Evropske unije, akademsko kariero pa je opravljala predvsem v ZDA, v zadnjem času na univerzi Harvard, eni najuglednejših na svetu. V politiki velja za novinko, je pa zelo spretna in se je ob nekaterih vprašanjih diplomatsko izognila jasnim odgovorom.

Ko je bil leta 2015 Raul Romeva imenovan za ministra, si je zadal za cilj dosego neodvisnosti; kakšen cilj ste si zadali vi?

To je vlada, ki ima med svojimi cilji neodvisnost, ampak zdaj je politično stanje drugačno. Mislim, da je moja prva naloga, da povežemo Katalonijo s svetom na vseh ravneh. Mi smo zakonita vlada, ki se zavzema za neodvisnost, o tem se pogovarjamo. Zdaj ni več tako, kot je bilo z Romevo, delovati moramo na treh ravneh. Prva raven je seveda neodvisnost Katalonije, za kar obstaja pri nas velik konsenz, druga raven je vprašanje državljanskih in človekovih pravic, povezano z vsemi sodnimi postopki, ki so potekali po letu 2017, tretja raven pa so ostri napadi na sedanje stanje, predvsem napadi na katalonski jezik. Ko torej pravim, da moramo seznanjati tujino s stanjem v Kataloniji, mislim na vse tri ravni. Govoriti moramo tudi o drugi in tretji ravni, kajti samo če bo španska vlada deležna pritiskov iz tujine, se bo morala odzivati. Ker pa je jasno, da želi biti Katalonija povezana s svetom, je naša naloga, da se pogovarjamo tudi o sodelovanju in skupnih projektih. Samo če nas bodo poznali in bodo vedeli, da smo dobri, bodo v prihodnje čutili potrebo, da nas priznajo.