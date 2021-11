»Tukaj sem hotel ubiti Mussolinija«

O spodletelem kobariškem atentatu 20. septembra 1938 na Benita Mussolinija je bilo veliko napisanega, povedanega in dokumentiranega. Atentat je načrtovala organizacija TIGR, izvedel naj bi ga Franc Kavs (1913-1970), bodoči novinar Primorskega dnevnika, ki je bil rojen v Čezsoči. Kavs je povedal, da ni aktiviral razstreliva okrog pasu, ki bi ubila njega in fašističnega diktatorja, ker je bilo okrog Duceja veliko ljudi, zlasti otrok, ter da ni hotel nedolžnih žrtev. Tolminski zgodovinar Borut Rutar je v svoji knjigi Krik mačehe (Mohorjeva družba, Celovec, 2011) postavil tezo, da je Kavsova mačeha Ana Ivančič zaslutila njegovo namero in poskušala preprečiti atentat. V resnici naj bi ga po nekaterih virih dejansko preprečila britanska obveščevalna služba.

Kavs je prijateljeval z znanim fotoreporterjem Edijem Šelhausom (1919-2011), s katerim sta se novembra 1961 odpravila na izlet v Kobarid in v Posočje. Novinar, ki ga je spremljala žena Anita, je Šelhausa popeljal na prizorišče spodletelega atentata na kobariškem trgu pred tedanjo Frandoličevo hišo, kjer naj bi se razstrelil. Fotoreporter je seveda vse to fotografiral in najbrž o tem, kot vedno, napisal tudi reportažo, o kateri pa nimamo podatkov. Šelhaus je svoj zelo bogat arhiv zaupal slovenskemu Muzeju novejše zgodovine (MNZ), za katerega zgledno skrbi muzejska svetovalka Jožica Šparovec, ki nas je opozorila na te Šelhausove fotografije, na njegovo prijateljevanje s Kavsom in na njuno pot v Posočje. Posnetki o spodletelem atentatu na Mussolinija bodo na ogled na razstavi Edija Šelhausa na temo zgornjega Posočja, ki jo prihodnje leto MNZ pripravlja v sodelovanju s Tolminskim muzejem.