Turisti v Sloveniji v hotelih povprečno plačali 102 evra na dan

Tuji turisti, ki so poleti obiskali Slovenijo, so največ denarja odšteli za nastanitev. V hotelih so plačali v povprečju 102 evra na osebo na dan, poleg tega so v povprečju porabili še 68 evrov dnevno za druge izdatke. Tuji hotelski gosti so v povprečju največ porabili v Ljubljani (203 evre), najmanj pa v zdraviliških občinah (125 evrov). Za prenočitev v kampih pa so plačali povprečno 27 evrov na osebo na dan in za druge izdatke še 36 evrov, so sporočili statistiki.

Skoraj dve tretjini prišli prvič

Hoteli so julija in avgusta poročali o skoraj 638.000 prihodih tujih turistov, kampi pa o več kot 357.000, kar je po podatkih statističnega urada približno polovica vseh prihodov tujih turistov v nastanitvene obrate. Kot so zapisali, jih je 82 odstotkov Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov, v glavnem za počitnice.

Skoraj dve tretjini (64 odstotkov) so Slovenijo obiskali prvič, 85 odstotkov pa jih je bilo prvič v kraju anketiranja. Po podatkih je 42 odstotkov turistov v Slovenijo prišlo skupaj s partnerjem oz. zakoncem, skoraj tretjina pa z družino z otroki. 12 odstotkov jih je prišlo v družbi prijateljev. Vsak enajsti tuji turist, ki je bil nastanjen v hotelu ali kampu, je pripotoval sam.

Tuji turisti so nastanitev v hotelu najpogosteje rezervirali prek spletnih rezervacijskih sistemov, kampiranje pa neposredno pri ponudniku.