Skupno slovo od velikega pesnika in prijatelja

Velik slovenski pesnik, Glasnik slovenskega Trsta. Najljubši umetniški vodja. Prijatelj.

Svoj zadnji pozdrav v tržaškem Kulturnem domu, kjer domuje Slovensko stalno gledališče in kjer je Miroslav Košuta preživel 25 let svoje kariere, so pesniku, prevajalcu in kulturnemu delavcu ob svojcih poklonili tako nekdanji sodelavci kot visoki predstavniki Slovencev v Italiji, prijatelji, sovaščani, kulturniki in tisti, ki sta jih z Miroslavom Košuto združevala prijateljstvo in umetnost. Na velikem platnu na odru je pisalo o spominu na človeka in umetnika, »ki je s svojim delom in srčnostjo za vedno obogatil naš svet«.

Osebno misel so mu posvetili dolgoletni član igralskega ansambla SSG Vladimir Jurc, Ace Mermolja v imenu SKGZ, literarna kritičarka in senatorka Tatjana Rojc, novinar Sandor Tence, pisatelj Tone Partljič in urednica založbe Mladika Nadia Roncelli, ki je govorila tudi v imenu SSO. Žalne seje, ki je potekala danes v veliki dvorani SSG, se je udeležila tudi podžupanja tržaške občine Serena Tonel. Z recitacijo igralcev Maje Blagovič in Franka Korošca je zazvenela Košutova poezija, še pred tem pa pesem Fumarele, ki sta jo interpretirala glasbenika Andrejka Možina in Janoš Jurinčič. S petjem so Košuto počastile tudi članice Ženskega pevskega zbora Kriške ribice pod vodstvom Aljoše Sakside.

