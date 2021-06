Turistični boni za FJK

Rado se zgodi, da v naši bližini odkrijemo kak skriti kotiček, za katerega nismo vedeli, ker je bil naš pogled usmerjen v bolj oddaljene kraje. Spodbudo za odkrivanje krajev v naši deželi, obenem pa tudi pomoč turizmu v manj obleganih destinacijah predstavljajo deželni turistični boni z domiselnim imenom TUReSTA in FVG, v katerem sta združena namig na turizem in prigovarjanje k počitnikovanju v FJK.

Trenutno je deželne turistične bone mogoče unovčiti pri ponudnikih turističnih storitev v nekaterih predelih dežele, točneje v goratih občinah, v goriški, pordenonski, videmski in tržaški občini ter v tistih z Unescovimi kulturnimi znamenitostmi. Popoln seznam sodelujočih občin je na voljo na spletni strani dežele Furlanije - Julijske krajine, kjer je mogoče najti tudi seznam ponudnikov turističnih nastanitev, ki so pristopili k zamisli in ki ga sproti osvežujejo.

Vrednost deželnega turističnega bona je odvisna od destinacije, znaša pa lahko od 40 evrov na osebo do največ 320 evrov na družino: višina zneska je vsekakor navedena v seznamu sodelujočih turističnih nastanitev, do katerega je mogoče priti tako, da v brskalnik vtipkate ime deželnega turističnega bona. Med možnimi nastanitvami so hoteli, sobodajalci, gorske koče, kampingi, bed and breakfast idr.

Turistični bon lahko izkoristi vsakdo s prijavljenim bivališčem v Furlaniji - Julijski krajini, brez omejitev glede na premoženjsko stanje osebe ali družine oz. na kazalnik Isee. Predpisano pa je število nočitev, saj je treba za unovčenje bona v izbrani turistični nastanitvi prespati vsaj tri noči.

Kdor želi unovčiti svoj bon, mora ob rezervaciji nočitve najaviti, da namerava izkoristiti to finančno subvencijo, ob prihodu v kraj nastanitve oz. pred odhodom pa mora izročiti izpolnjen obrazec, ki je prav tako na voljo na deželni spletni strani, in kopijo osebnega dokumenta.