Turna smučarka in freeriderji potrebovali pomoč reševalcev

Hud mraz, ki so ga močni sunki vetra le še poostrili, je po vsej verjetnosti bil vzrok za prsne bolečine pri 27-letni turni smučarki iz kraja Paluzza, ki so ji gorski reševalci s postaje Forni Avoltri včeraj priskočili na pomoč, medtem ko je smučala na Zoncolanu.

Ko je nastopilo slabo počutje, se je smučarka, ki je bila v družbi partnerja, nahajala na višinoi 1700 m. Slučajno so v tistem trenutku prišli mimo gorski reševalci, eden izmed katerih je zdravstveni delavec, ki je ob pregledu smučarke presodil, da bi bilo dobro poklicati reševalski helikopter. Smučarko so tačas pokrili, da bi ne nastopila podhladitev, in v nekaj minutah je priletel helikopter, ki ga je poslala deželna operativna centrala interventne zdravstvene službe Sores, s katerim so žensko odpeljali v videmsko bolnišnico.

Okrog 16. ure pa so enotno številko za klic v sili 112 poklicali trije mladoletni freerider smučarji iz Avstrije, ki so se izgubili na Konjskem špiku (Rosskofel oz. Monte Cavallo) pri Tablji. Reševalci so do prestrašenih smučarjev, ki so bili stari od 14 do 16 let, prihajali pa so iz zaselkov onkraj italijansko-avstrijske meje, prišli s helikopterjem. Izkazalo se je, da so bili brez ustrezne opreme: s sabo niso imeli ničesar razen freeride smuči in mobilnih telefonov, torej tudi nahrbtnikov ali dokumentov ne. Med smučanjem so zašli, ko so zavili v napačen predel: ker se je počasi temnilo, so ustrezno presodili, da bi bilo dobro poklicati na pomoč, je zapisala glasnica gorskih reševalcev, ki je še dodala, da je bil helikopter edino možno sredstvo, da so lahko prišli do smučarjev, saj je prelaz Mokrine neprevozen. Poleteli so tik preden bi zaradi slabe vidljivosti to postalo nemogoče, pri čemer sta bili ključnega pomena hitra reakcija in izkušenost pilota.

Ko so reševalci prišli do mladih smučarjev, so se ti nahajali pod vrhom Madritschen-Madrizza, do prave lokacije so prišli s pomočjo koordinat, ki jih je zabeležil klicni center med klicem na pomoč, dragocena pa je bila tudi reakcija smučarjev, ki so ob bližanju helikopterja prižgali svetilke na svojih telefonih. Reševalci so smučarje opremili z zaščitnimi maskami, jim pomagali na helikopter, zatem pa so jih odložili v Tablji, od koder so jih karabinjerji odpeljali v kraj Thörl Maglern, kjer so jih pričakali zaskrbljeni starši.