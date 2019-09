Učinkovito, spodbudno in povezovalno

Želja po učinkovitejšem delovanju v društvih, spodbudno ozračje, spoznavanje in povezovanje mladih v društvih na deželni ravni, pridobivanje praktičnega znanja ... in še bi lahko naštevali. Ti so nekateri izmed utrinkov tridnevnega izobraževanja za mlade kulturne delavce Development, ki je od petka do nedelje, od 13. do 15. septembra, potekalo v koči sv. Jožefa v Žabnicah.

Štirideset mladih iz 19 kulturnih in športnih društev ali organizacij s Tržaške, Goriške, Videmske in Koroške je tri dni preživelo v družbi štirih izkušenih trenerjev Mladinskega sveta Slovenije: to so Matej Likar, Nina Debevec, Maja Drobne in Borut Cink. Po podatkih organizatorjev se je največ tečajnikov, 45 odstotkov, Developmenta udeležilo prvič; 30 odstotkov pa je že sodelovalo na obeh prejšnjih dogodkih. Development je namreč prvič zaživel septembra lani v Lužnicah, meseca marca pa je v Trstu potekala enodnevna »osvežitev«. Za mnenje o izkušnji v Žabnicah smo vprašali štiri udeležence: 19-letno Katjo Canalaz, 23-letnega Mirka Juretica, 19-letnega Miho Kovica in 20-letno Nežo Zobec.