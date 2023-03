Ugotovili več kot 200 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu

Med 6. in 12. marcem je v Sloveniji potekala akcija »Varnostni pas - varuje vas«, ki je namenjena povečanju stopnje uporabe varnostnega pasu na vseh sedežih v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in avtobusih ter zmanjšanju števila žrtev in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah.

V tem tednu so policisti na območju Policijske uprave Koper ugotovili kar 212 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasa. Največ so jih odkrili v manjših naseljih, posebno pozornost pa so namenili tudi preverjanju uporabe varnostnega pasu v okolici šol in vrtcev, zlasti pripetosti otrok na zadnjih sedežih.

Policisti so ob tem ugotavljali tudi druge morebitne kršitve cestno-prometnih predpisov, ki vplivajo na varnost v prometu. Md drugim so odkrili tudi 43 kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo, so sporočili.