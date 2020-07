V pršutarni v kraju San Daniele je danes zjutraj, malo pred 9. uro izgubil življenje mladi, 25-letni delavec. Vzroki nesreče še niso znani, kaže pa, da je mladenič takrat upravljal napravo za vakuumsko pakiranje, ko je ostal ukleščen pod napravo za stiskanje. Kolegi so nemudoma poklicali na pomoč in iz Palmanove so se pripeljali zdravstvena ekipa z rešilcem ter gasilci, za mladeniča pa ni bilo več pomoči. Na kraj so se pripeljali tudi karabinjerji in inšpektorji za delo.