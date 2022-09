Ukradel jim je ukradeni milijon

Trojici italijanskih državljanov je uspelo s pomočjo prevare slovenskemu državljanu ukrasti milijon evrov. Denarja pa si niso prisvojili za dolgo časa, saj jih je kmalu ugrabil drug slovenski državljan in jim odtujil ukradeno vsoto.

Pred kratkim so videmski policisti aretirali tri italijanske državljane, 51-letnika, njegova 33-letnega sina in njegovo 29-letno soprogo. 39-letnega slovenskega državljana, ki jih je ugrabil, pa še niso našli. Za očeta in sina je tožilstvo odredilo pripor, za sinovo ženo pa hišni pripor.